Екатеринбург, 8 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Бывшего начальника УМВД России по Екатеринбургу Игоря Трифонова осудили за получение взятки в особо крупном размере и незаконный оборот оружия. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Gorspravka09.ru Суд

По данным следователей, преступление было совершено в мае–июне 2015 года. Якобы тогда через троих посредников, двое из которых были полицейскими, получил 10 млн рублей от зампредседателя правления ООО Коммерческий банк «Кольцо Урала» Олега Коноплева. Деньги предназначались за содействие в принятии сотрудниками УМВД решения о возбуждении уголовного дела.

Также было установлено, что Трифонов хранил в своём доме в Московской области патроны. Суд назначил ему девять с половиной лет колонии строгого режима, а также лишил его специального звания «генерал-майор полиции» и государственной награды.

Коноплев активно сотрудничал со следствием. Ранее он был приговорён к пяти годам условно и оштрафован на 20 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, посредники избежали наказания, потому что сотрудничали со следователями.