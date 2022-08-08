Ярославль, , 15:06 — REGNUM Впервые в практике ярославских медучреждений пострадавший ребенок с помощью санитарной авиации был направлен в федеральную клинику. Об этом рассказала исполняющая обязанности директора Областной детской клинической больницы Наталья Кравчук.

Вертолёт, доставивший пострадавшего ребёнка из Ярославской области в Санкт-Петербург vk.com/id700 742 165

Эвакуация пациентки с привлечением вертолета московской службы санитарной авиации осуществлялась из Ярославской областной детской клинической больницы в центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера (Санкт-Петербург).

« Сегодня впервые с помощью санавиации транспортировали ярославского ребёнка в Питер. Перелет в федеральную клинику — это первый опыт для региона! До этого практиковали случаи транспортировки маленьких пациентов исключительно по нашей области. Дорога в Северную столицу долгая, поэтому наземный вид транспорта не подходит. У подростка после кататравмы наблюдаются множественные переломы костей таза. Нужна срочная помощь », — сообщила Кравчук.

Ребенка привезли на вертолетную площадку к областной больнице и отправили в Санкт-Петербург.