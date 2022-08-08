Ярославль, 8 августа 2022, 15:06 — REGNUM Впервые в практике ярославских медучреждений пострадавший ребенок с помощью санитарной авиации был направлен в федеральную клинику. Об этом рассказала исполняющая обязанности директора Областной детской клинической больницы Наталья Кравчук.
Эвакуация пациентки с привлечением вертолета московской службы санитарной авиации осуществлялась из Ярославской областной детской клинической больницы в центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера (Санкт-Петербург).
Ребенка привезли на вертолетную площадку к областной больнице и отправили в Санкт-Петербург.