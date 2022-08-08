Москва, 8 августа, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Участники музыкальной группы «Би-2» прокомментировали распространившуюся в СМИ информацию о своём отъезде из России. Соответствующий пост был опубликован на странице коллектива в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 8 августа.

Schekinov Alexey Victorovich Группа «Би 2»

«Идёт пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы о том, что мы «тайно и спешно покинули страну». Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно», — сказано в публикации группы. Стоит отметить, что в конце августа 2022 года музыканты планируют дать концерт в Самаре.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, футбольные болельщики освистали группу «Би-2», которая пыталась выступить на Суперкубке России по футболу. Известно, что за несколько дней до события коллектив заменил «Ленинград» в программе мероприятия.