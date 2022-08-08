Чебоксары, , 14:51 — REGNUM На ремонт начальной школы в Чебоксарах за два года потратят более 192 млн рублей. Средства выделяются из федеральной и республиканской казны. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком является казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии. Подрядчик капитально отремонтирует здание начальной общеобразовательной школы № 2, расположенной в Чебоксарах по улице Л. Комсомола, 74. Работы планируется разбить на четыре этапа, начав ремонт в августе 2022 года и завершив к апрелю 2023 года.

Цена контракта составила192 535 030 рублей, включая НДС. В 2022 году на данные цели из федерального бюджета выделяется90 069 200 рублей, из республиканской казны — 2 337 855,55 рублей, в 2023 году предусмотрено соответственно30 478 300 рублей и69 649 674,45 рубля.

Контракт на данную сумму заключён с единственным поставщиком — акционерным обществом «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики». Решение о заключении контракта с единственном поставщиком принято на заседании оперативного штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии из 12 школ, где капитальный ремонт должен завершиться до 20 августа, может быть сорвано начало нового учебного года в четырёх образовательных учреждениях.

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