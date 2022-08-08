Чебоксары, 8 августа, 2022, 14:51 — ИА Регнум. На ремонт начальной школы в Чебоксарах за два года потратят более 192 млн рублей. Средства выделяются из федеральной и республиканской казны. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии. Подрядчик капитально отремонтирует здание начальной общеобразовательной школы № 2, расположенной в Чебоксарах по улице Л. Комсомола, 74. Работы планируется разбить на четыре этапа, начав ремонт в августе 2022 года и завершив к апрелю 2023 года.

Цена контракта составила192 535 030 рублей, включая НДС. В 2022 году на данные цели из федерального бюджета выделяется90 069 200 рублей, из республиканской казны — 2 337 855,55 рублей, в 2023 году предусмотрено соответственно30 478 300 рублей и69 649 674,45 рубля.

Контракт на данную сумму заключён с единственным поставщиком — акционерным обществом «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики». Решение о заключении контракта с единственном поставщиком принято на заседании оперативного штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии из 12 школ, где капитальный ремонт должен завершиться до 20 августа, может быть сорвано начало нового учебного года в четырёх образовательных учреждениях.

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