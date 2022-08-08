Красногорск, 8 августа, 2022, 14:51 — ИА Регнум. С начала 2022 года на территории Подмосковья было ликвидировано более 70 несанкционированных свалок. Об этом 8 августа заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов на заседании регионального правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Мусорная свалка в Солтонском районе Алтайского края

«Мы закрыли 72 свалки. Изъяли 38 единиц техники, насчитали ущерб на 32 объектах», — сказал Фирсов.

Также чиновник уточнил, что большинство нарушителей оказалась гражданами иностранных государств. Части из них грозит выдворение из России за противоправные действия.