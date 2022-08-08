Донецк, , 14:49 — REGNUM Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве. Эту информацию 8 августа в эфире телеканала «Россия 24» подтвердил его заместитель Кирилл Стремоусов.

«Сейчас он находится в НИИ Склифосовского, в Москве, под присмотром профессионалов, докторов. Он изолирован от любой «информационной программы», — отметил он.

Стремоусов добавил, что причиной ухудшения здоровья Сальдо стало переутомление.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Владимир Сальдо сам проинформировал о своей госпитализации, назначив вместо себя временно главу правительства Херсонской области Сергея Елисеева. По его словам, на том, чтобы чиновник лёг в больницу после его обследования настояли врачи.

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В качестве причины плохого самочувствия Сальдо, его заместитель подчеркнул, что она «связана с тяжелейшим физическим перенапряжением за последние полгода».

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