Махачкала, 8 августа 2022, 14:48 — REGNUM В Дагестане состоялось вручение государственной награды дагестанскому военнослужащему Ибрагимхалилу Гаджиеву. За его подвиг в ходе спецоперации он награжден орденом Мужества. Награду герою вручил глава республики Сергей Меликов.
Как стало известно, сержант Ибрагимхалил Гаджиев в марте 2022 года в бою прикрыл собой сослуживцев и получил тяжелое ранение лица. Его поставили на ноги врачи в госпитале Санкт-Петербурга.
Президент РФ Владимир Путин удостоил героического дагестанца за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные им в ходе специальной военной операции на Украине, ордена Мужества, а Сергей Меликов наградил орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».