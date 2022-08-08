Махачкала, , 14:48 — REGNUM В Дагестане состоялось вручение государственной награды дагестанскому военнослужащему Ибрагимхалилу Гаджиеву. За его подвиг в ходе спецоперации он награжден орденом Мужества. Награду герою вручил глава республики Сергей Меликов.

Орден Мужества Mil.ru

Как стало известно, сержант Ибрагимхалил Гаджиев в марте 2022 года в бою прикрыл собой сослуживцев и получил тяжелое ранение лица. Его поставили на ноги врачи в госпитале Санкт-Петербурга.

«Ибрагимхалил Гаджиев получил ранение лица и баротравму, прикрыв товарищей от выстрела из гранатомета. Узнав о произошедшем, Сергей Меликов позвонил бойцу и поблагодарил за проявленное мужество, а врачей госпиталя в Санкт-Петербурге, в котором проходил лечение Гаджиев, попросил оказать ему всю необходимую помощь», — говорится в сообщении администрации руководителя Дагестана.

Президент РФ Владимир Путин удостоил героического дагестанца за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные им в ходе специальной военной операции на Украине, ордена Мужества, а Сергей Меликов наградил орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».