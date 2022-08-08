Москва, 8 августа, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту России Владимиру Путину на рабочей встрече с ним 8 августа шоколад «Алёшка» с изображением мальчика — жителя региона, который отдавал честь бойцам СВО.

Kremlin.ru Вячеслав Гладков на видеосвязи с Владимиром Путиным

«У нас мальчик — когда началась СВО, он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Когда они шли, он вставал и честь отдавал. Кто-то его снял, выложили в интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребёнка, а движение прокатилось по всей стране», — заявил Гладков.

«Когда я поехал по району, с которым заключили соглашение о помощи, и когда видел, когда колонны идут, и на них трафареты с нашим Алексеем — не знаю, Владимир Владимирович, было прямо до слёз… И мы не пиарим, нас там нет вообще. Это чисто народная история. И военнослужащие к нему приехали, и шлем мальчишке подарили, и пригласили его в парк «Патриот», — рассказал губернатор.

По его словам, местные кондитеры, вдохновившись историей, решили сделать соответствующие шоколадки.

«Кондитеры — это наши, старооскольские кондитеры, — когда узнали, то сделали эти шоколадки», — отметил он.