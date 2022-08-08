Хельсинки, , 14:47 — REGNUM Министерство обороны Финляндии направит в Великобританию специалистов, они примут участие в подготовке военнослужащих с Украины. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба финского оборонного ведомства.

Солдат армии Финляндии Marines.mil

По данным министерства, в Британию будет направлено 20 специалистов. Программой обучения ВСУ руководит Великобритания, обратившаяся за поддержкой к странам-партнёрам.

«По данным Великобритании, цель программы — обеспечить базовую военную подготовку до 10 тысяч украинских добровольцев, — сказано в информации ведомства. — Программа будет проходить в течение этого года».

Как сообщало ИА REGNUM, Германия передала Украине первую партию ЗРК Gepard.