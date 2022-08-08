Санкт-Петербург, 8 августа, 2022, 17:30 — ИА Регнум. АО «Адмиралтейские верфи» приступило к финальному этапу заводских испытаний подводной лодки проекта 677 «Кронштадт». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Подводная лодка «Кронштадт» проекта 677

На завершающемся этапе заводских ходовых испытаний, которое пройдёт в Финском заливе, специалисты проведут проверку системы электродвижения, эффективности гидроакустического комплекса, технических средств и устройств на рабочей глубине. Будут проведены испытания торпедно-ракетного вооружения, манёвренности элементов в подводном положении и рулевых устройств на максимальной скорости.

После окончания полигонных испытаний подводное судно вернётся в док, где будут устранены замечания и начнётся подготовка «Кронштадта» к государственным испытаниям.

В июне 2022 года на предприятии были заложены ещё две подводные лодки 677 проекта — «Вологда» и «Ярославль».

"Подводные корабли проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. АО «Адмиралтейские верфи» являются единственным заводом-строителем кораблей данного класса», — указано в сообщении.

Как сообщалоИА REGNUM, старт заводских ходовых испытаний ледокола «Урал», построенного по проектным требованиям 22 220, запланирован на сентябрь этого года. Кроме того, ожидается, что уже в сентябре «Урал» будет передан заказчику.

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