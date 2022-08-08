Красногорск, , 14:44 — REGNUM В 2023 года на территории Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию 24 школы и 21 детский сад. Об этом 8 августа сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев на заседании регионального правительства.

Детский сад ©http://www.gradkostroma.ru

По его словам, это позволит создать почти 15,5 тыс. новых мест в школах и более 5,7 тыс. мест в детских садах. Ожидаемой датой начала работы учреждений чиновник назвал 1 сентября 2023 года.

«На сегодняшний день в реализации находятся 68 школ», — добавил Локтев.

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