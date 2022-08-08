Киев, , 14:42 — REGNUM Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц готовится поддержать украинская Верховная рада. Об этом 8 августа написал депутат парламента этой страны Ярослав Железняк в своём телеграм-канале.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На ближайшей пленарной неделе Рада одобрит решение СНБО относительно санкций по отношению к физическим и юридическим лицам из РФ. Пакет будет состоять из десяти пунктов», — указал он в своём сообщении.

Также Железняк уточнил, что среди этих десяти пунктов такие, как: запрет на вывод капитала с Украины в пользу российских физических и юридических лиц; остановка разрешений на пользование недрами; запрет на приватизацию и аренду госимущества, на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с РФ; запрет захода судов и самолетов, связанных с Россией; запрет на инвестиции в России; и запрет на приобретение права собственности на землю для лиц, которые связаны с РФ.

При этом депутат Рады отметил, что эти меры не затронут проживающих на Украине на законных основаниях граждан России и связанные с ними юридические лица.

«Санкции будут действовать 10 лет. Соответствующее предложение внесено в парламент от президента Украины», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делегация украинских переговорщиков «ушла с радаров «,