Москва, 8 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Само по себе появление в России любого нового институционального игрока, который призван способствовать развитию предпринимательской инициативы, можно только приветствовать, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель юридического департамента группы компаний «Партнёрство, Инвестиции, Развитие» — крупного дистрибьютора промышленной техники Маир Плиев.

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«Это актуально, особенно в наблюдаемых сегодня условиях беспрецедентного сокращения потенциальных рынков сбыта для российской продукции.

Однако вопросы к концепции нового института развития все же остаются, особенно с учетом наличия активно действующего акционерного общества «Российский экспортный центр» (РЭЦ), деятельность которого координируется ВЭБ. РФ и охватывает чрезвычайно широкий спектр форм и сфер поддержки, начиная от кредитно-гарантийной поддержки и заканчивая вопросами продвижения товаров за рубежом.

Дублирование полномочий двумя организациями со схожими миссиями неминуемо скажется на эффективности обеих и, как результат, на потенциальных экономических показателях.

Полагаю, единственно правильным способом решения проблемы будет разделение функционала по принципу специализации компетенций.

Так, планируемый к созданию нацдистрибьютор АПК может курировать и углубленно погружаться в вопросы, связанные с экспортом агропромышленной и сельскохозяйственной продукции. Это имеет смысл, так как данные сферы имеют существенную специфику, в которой будет востребован экспертный опыт новой организации, действующей под руководством Минсельхоза.

РЭЦ же, в свою очередь, продолжит функционировать как институт реализации государственной политики в области поддержки экспорта промышленной продукции. Данная конструкция концептуально может стать жизнеспособной.

Однако это возможно при условии, что, кроме указанной специализации, один из институтов развития будет отвечать также за общую политику поддержки и развития экспорта вообще всей российской продукции.

В ином случае, полагаю, не избежать потенциального пересечения зон ответственности, например, в случае если речь идет о сельскохозяйственной технике, продуктах промышленной переработки сельхозсырья и прочей продукции, которая в некотором смысле находится на стыке сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Логичней указанную «высшую» функцию передать РЭЦ — тем более это прямо соответствует прописанной в Уставе РЭЦ основной цели деятельности этой организации: поддержке экспорта российских товаров (работ, услуг), информации и интеллектуальной собственности, в том числе посредством участия и управления дочерними обществами.

Потребуется лишь доработать действующее законодательство, распространив цели деятельности и функции ВЭБ. РФ, указанные в федеральном законе от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ», кроме промышленной продукции также и на сельскохозяйственную продукцию», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может появиться национальный дистрибьютор продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

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