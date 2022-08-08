Москва, , 14:48 — REGNUM Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, участник первого в мире группового полёта трёх космических кораблей Анатолий Филипченко умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает 8 августа пресс-служба Роскосмоса.

Филипченко скончался 7 августа.

«Госкорпорация «Роскосмос» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Филипченко, память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — отметили в госкорпорации.

Филипченко впервые отправился в космос в октябре 1969 года, он был командиром экипажа корабля «Союз-7». Полёт продолжался пять суток, в это же время в космосе находились корабли «Союз-6» и «Союз-8».

Второй раз Филипченко полетел в космос в декабре 1974 года — он командовал кораблём «Союз-16». Затем он работал в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.