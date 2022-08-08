Красногорск, , 14:38 — REGNUM Для борьбы с незаконными свалками на территории Подмосковья установят ещё 150 фотоловушек и 500 камер наружного наблюдения. Об этом 8 августа заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов на заседании регионального правительства.

Камеры видеонаблюдения PhotoMIX Ltd

«Мы увеличим число фотоловушек. До 1 октября будет установлено ещё 150 фотоловушек», — сказал Фирсов.

По его словам, новую технику планируется установить не позднее 1 октября 2022 года. При этом количество камер видеонаблюдения, которые позволяют установить причастных к появлению незаконных свалок будет увеличено на территории региона с 1,5 тыс. до 2 тыс. штук.

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