Донецк, , 14:37 — REGNUM Украинские войска совершили обстрел Донецка ракетами, начинёнными минами «Лепесток». Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

В 13:30 с позиций в Карловке по Петровскому району Донецка выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня «Ураган». В ракетах находились противопехотные мины «Лепесток», отличающиеся незаметностью и представляющие угрозу для мирных жителей.

Отметим, что это уже не первый обстрел Донецка ракетами с «Лепестками» 8 августа. Предыдущая атака была зафиксирована примерно двумя часами ранее.