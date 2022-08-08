Минск, , 14:49 — REGNUM Спустя два года после попытки государственного переворота в Белоруссии в белорусской политической жизни наблюдается полнейший штиль, и очередная буря может подняться не раньше 2025 года. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 8 августа высказал политолог Олег Ковалёнок.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нужно отдать должное президенту Белоруссии Александру Лукашенко , за два года он смог совершить то, что в 2020-м многим казалось невозможным: он не только удержал власть, но и укрепил свои позиции. Оппоненты «режима» за границей рассорились между собой и потеряли всякое влияние в Белоруссии. Никаких хоть сколько-нибудь значительных акций протеста не наблюдается уже более полутора лет. Экономического краха, который предсказывали все «свядомые» экономисты, также не случилось. Конечно, протестный потенциал в белорусском обществе сохранился, но проявиться он может только по какому-то серьёзному поводу. Скорее всего, им станут очередные президентские выборы, которые должны пройти в 2025 году» Олег Ковалёнок

Политолог полагает, что во многом укреплению позиций Лукашенко способствовал вооружённый конфликт на Украине. «Давний тезис белорусского президента о том, что Белоруссия — это островок мира и стабильности в бушующем море войн и потрясений, сегодня находит видимое подтверждение. «Вы что хотите, как на Украине?» — теперь это уже не пропагандистский лозунг, а серьёзный вопрос, на который большинство белорусов отвечает отрицательно», — заявил Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко планируют провести форум патриотических сил в очередную годовщину протестов 9 августа. Его организатором выступает общественное объединение «Белая Русь».