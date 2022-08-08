Эксперт: До выборов президента 2025 года в белорусской политике будет штиль
Минск, 8 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Спустя два года после попытки государственного переворота в Белоруссии в белорусской политической жизни наблюдается полнейший штиль, и очередная буря может подняться не раньше 2025 года. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM 8 августа высказал политологОлег Ковалёнок.
Политолог полагает, что во многом укреплению позиций Лукашенко способствовал вооружённый конфликт на Украине. «Давний тезис белорусского президента о том, что Белоруссия — это островок мира и стабильности в бушующем море войн и потрясений, сегодня находит видимое подтверждение. «Вы что хотите, как на Украине?» — теперь это уже не пропагандистский лозунг, а серьёзный вопрос, на который большинство белорусов отвечает отрицательно», — заявил Ковалёнок.
Как сообщалоИА REGNUM, сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко планируют провести форум патриотических сил в очередную годовщину протестов 9 августа. Его организатором выступает общественное объединение «Белая Русь».