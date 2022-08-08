Тбилиси, 8 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сначала спровоцировал войну в августе 2008 года, а потом сделал ряд уступок России. Об этом заявил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Главу грузинского правительства спросили, почему официальные траурные мероприятия по случаю грузино-осетинской войны начались не 7 августа, хотя Тбилиси утверждает, что в этот день в 2008 году российские войска якобы перешли грузинскую границу.

Гарибашвили обвинил журналистов в провокации. Он также напомнил членам партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной Саакашвили, что экс-президент передал РФ ряд стратегических объектов.

«Спустя несколько месяцев после августовской войны 2008 года Саакашвили начал передачу стратегических объектов российским государственным организациям, — сказал Гарибашвили. — Помним сказанную тогда фразу, что русские деньги не пахнут».

Премьер-министр напомнил, что при режиме Саакашвили были отменены визы для российских граждан и не было попыток добиться санкций против РФ.

Стоит отметить, что официальные власти Грузии и общественные организации предпочитают не упоминать, что грузино-осетинская война началась с нападения грузинской армии на Южную Осетию. Также не учитывается, что в 2009 году комиссия Европейского союза пришла к выводу, что данный конфликт начался с агрессии Грузии.