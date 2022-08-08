Москва, 8 августа, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Более пяти складов украинской армии с боеприпасами, а также склад с горючим уничтожены российскими войсками за минувшие сутки. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации, распространённой 8 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Удары по объектам нанесли оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия.

Уточняется, что уничтожены склады с боеприпасами 66-й, 110-й механизированных и 56-й мотопехотной бригад в районе населённого пункта Водяное, а также пять складов боеприпасов ВСУ в районах Красноговоровки, Новомихайловки и Артёмовска.

Уничтожен склад горючего в районе Новомихайловки в ДНР.

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