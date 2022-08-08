Екатеринбург, 8 августа, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Певец Иракли (Иракли Пирцхалава) на концерте в Екатеринбурге предложил изменить текст своего хита «Лондон — Париж». Об этом 8 августа пишет «Комсомольская правда».

Цитата из клипа на песню «Просто дождь» Иракли Пирцхалава

«У нас импортозамещение началось, поэтому неполиткорректно. Предлагаю переименовать «Лондон-Париж» в «Волга-Иртыш», — пошутил музыкант. Позже он добавил, что официально менять текст и перепевать трек он не будет.

Ранее Иракли был номинирован на премию RU. TV в категории «Лучший дуэт» за песню «Просто дождь» с Машей Вебер. Однако в 2022 году статуэтку получили Мари Краймбрери и Звонкий за трек «Малыш».