Донецк, , 14:33 — REGNUM Потери украинских военных в Донбассе могут быть выше официальных цифр, названных главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель начальника народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Он подчеркнул, что Киев всегда занижает реальные потери, и это известно.

«Цифра может быть намного больше. Может быть даже и больше 193 тысяч, — предположил Басурин. — Мы знаем о том, что они всегда занижают позиции. Значит, их намного больше».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Народной милиции ЛНР, силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки, 7 августа, уничтожили более 50 боевиков ВСУ.

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В свою очередь 8 августа Минобороны России сообщило, что ВС России ударами высокоточных ракет в районе Харькова поразили пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Всего было уничтожено 150 украинских боевиков.