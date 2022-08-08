В Самарской области ввели запрет на посещение гражданами лесов
Самара, 8 августа, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Запрет на посещение гражданами лесов установлен в Самарской области. Соответствующий приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области 8 августа опубликован на сайте областного правительства.
Дарья Антонова ИА REGNUM
В лесу
Согласно документу, ограничение пребывания граждан в лесах введено в связи с высокой пожарной опасностью.
Запрет устанавливается с 9 августа по 23 августа 2022 года включительно во всех лесничествах региона. Гражданам запрещается пребывать в лесах, а также въезжать в леса автотранспортным средствам.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 15 апреля в Самарской области установлен особый противопожарный режим.