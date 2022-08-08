Самара, 8 августа, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Запрет на посещение гражданами лесов установлен в Самарской области. Соответствующий приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области 8 августа опубликован на сайте областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM В лесу

Согласно документу, ограничение пребывания граждан в лесах введено в связи с высокой пожарной опасностью.

Запрет устанавливается с 9 августа по 23 августа 2022 года включительно во всех лесничествах региона. Гражданам запрещается пребывать в лесах, а также въезжать в леса автотранспортным средствам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 15 апреля в Самарской области установлен особый противопожарный режим.