Донецк, , 14:33 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащенные противопехотными минами ПФМ «Лепесток». Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Въезд в Донецк Алтай. Отряд «Суть времени» © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:30 (совпадает с мск) — н. п. Карловка — н. п. Донецк (Петровский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащенные противопехотными минами ПФМ «Лепесток», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа украинские боевики выпустили более 250 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики.

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