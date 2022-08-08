Донецк, 8 августа 2022, 14:33 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащенные противопехотными минами ПФМ «Лепесток». Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа украинские боевики выпустили более 250 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики.
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