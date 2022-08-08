Москва, 8 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Шоколад «Алёшка» передал президенту РФ Владимиру Путину на рабочей встрече 8 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Белгородский шоколад «Алёшка»

Вячеслав Гладков рассказал президенту о школьнике, который стал популярным в социальных сетях в начале спецоперации, — мальчик выходил встречать колонны военной техники. Интернет подхватил видеоролик, первоклассник Алексей стал народным героем.

«Когда я поехал по району, с которым заключили соглашение о помощи, и когда видел, когда колонны идут, и на них трафареты с нашим Алексеем — не знаю, Владимир Владимирович, было прямо до слёз… И мы не пиарим, нас там нет вообще. Это чисто народная история. И военнослужащие к нему приехали, и шлем мальчишке подарили, и пригласили его в парк «Патриот». А он первоклассник, такой наивный, очень хорошие родители. Родители ругались [на журналистов]: не портите нам мальчишку, он делает это искренне! Журналистов прогоняли. Кондитеры — это наши, старооскольские кондитеры, — когда узнали [про эту историю], то сделали эти шоколадки», — пояснил губернатор.

В подарок от Белгородской области Вячеслав Гладков передал Владимиру Путину тот самый шоколад.

«Спасибо большое. Есть «Алёнка», а у вас — «Алёшка». Спасибо большое за подарок», — поблагодарил его президент.

Как сообщало ИА REGNUM, тёмный шоколад передают военнослужащим в госпиталях.