Москва, , 14:32 — REGNUM Экономическая стабильность и сильный рубль стали ключевыми факторами, притягивающие на российский рынок труда трудовые ресурсы из других стран мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Трудовые мигранты Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

«Негативные прогнозы МВФ в адрес России не подтвердились, просадка российской экономики, если и состоится, то по итогам текущего года будет явно ниже 10%.

Лет восемь назад ослабление рубля сделало российский рынок труда непривлекательным для многих высококвалифицированных специалистов из Белоруссии и других стран.

Очевидно, что ключевой приток российский рынок труда сегодня обеспечивают страны Средней Азии. В рамках Союзного государства с Белоруссией уже сегодня рынок труда фактически не имеет барьеров и граждане обеих стран имеют право на работу в любой из союзных стран.

Стоит отметить, что квалификация, уровень человеческого капитала становятся сегодня очень важным маркером на рынке. Россия нуждается в квалифицированных специалистах.

Интерес к российскому рынку труда и его рост может дать заметный толчок в экономическом развитии. В целом, это очень хорошая новость на фоне геоэкономического обострения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на территорию Российской Федерации во II квартале 2022 года въехало рекордное число трудовых мигрантов.

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