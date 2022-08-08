Красногорск, 8 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Подмосковье необходимо продолжать борьбу с незаконными свалками. Об этом 8 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка мусора

При этом глава Подмосковья отметил, что подобную работу следует проводить качественно и напомнил, что теперь появилась возможность конфискации транспортного средства, с которого был произведен незаконный сброс мусора.

«Что касается незаконных свалок. Сегодня в первой половине дня на правительственном уровне в РФ затрагивалась тема несанкционированных свалок. Принят закон, который действует с 14 июля, который предполагает серьезное наказание в случае сброса мусора в неположенном месте. Важно, чтобы мы эту работу проводили качественно», — сказал Воробьев.