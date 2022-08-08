Донецк, 8 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Украинские войска совершили новые обстрелы Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 13:27 с позиций в Орловке обстрелян Киевский район Донецка, выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

В 13:28 из Красногоровки военнослужащие киевских войск выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Кировскому и Петровскому районам Донецка.