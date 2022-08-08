Сясьстрой, Ленинградская область, , 14:51 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Производительность труда», линия производства салфеток стала самым производительным участком Сяського целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) из Ленинградской области, сообщает платформа производительность. рф.

Производство салфеток Ленинградский ЦБК

Совместно с экспертами ФЦК сотрудники выявили и устранили 73 узких места, которые вели к потерям и мешали росту эффективности. Улучшения коснулись времени на упаковку и транспортировку продукции, организации мест хранения. Применение бережливых технологий позволило сбалансировать производство так, что время изготовления бумаги сократилось на 24 часа.

«Вокруг линий совершенно другая обстановка. Она максимально приближена к минимизации перемещения персонала между точками работы. Мы выстроили процесс, убрав лишние операции, наладив правильную последовательность выполнения процессов», — пояснил директор по развитию Сяського ЦБК Дмитрий Епифанов.

За полгода реализации проекта время изготовления сократилось на 18%, незавершенное производство — почти на 20%, с 12 тысяч до 10 тысяч тонн. Выработка салфеток за счет правильной организации работ была увеличена на 20%.

Создание матрицы компетенций позволило наглядно определить какими навыками и умениями обладают сотрудники компании, что в результате помогло правильно спланировать их обучение.

«Сейчас можно с уверенностью сказать, что выпуск продукции будет постоянно наращиваться. Рабочая группа предприятия изучила основы бережливого производства, научилась применять полученный опыт и на других участках. Эффективность оборудования на них увеличилась в среднем на 3−6%», — подчеркнул старший руководитель проектов ФЦК Дмитрий Диденко.

«ФЦК повышает эффективность 27 производителей бумаги и картона, суммарная выручка которых — более 126 млрд рублей. Проекты завершены на 24 предприятиях, расходы государства на них составили около 156 млн рублей. Прирост добавленной стоимости на этих предприятиях — 9 млрд рублей, таким образом затраты государства окупились 57 раз.

Наши эксперты помогают компаниям снижать издержки и, как следствие, себестоимость продукции. Например, мы минимизируем простои оборудования при переналадке, когда линия переходит от производства одной товарной номенклатуры на другую, внедряем понятное и прозрачное планирование, сокращаем затраты на содержание складов и многое другое», — отметил генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

Как сообщало ИА REGNUM, компании — участники национального проекта «Производительность труда» получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции.

На каждом предприятии создается производственный поток-образец и формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы. Инструментам бережливого производства будут обучены 79,5 тыс. сотрудников компаний.

Главная задача — помочь предприятию начать работать без простоев и потерь, сделать работу более комфортной и эффективной, без ненужных усилий и действий.