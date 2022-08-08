Тбилиси, 8 августа, 2022, 14:29 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, после военного конфликта с Южной Осетией в августе 2008 года, занимавший тогда пост грузинского президента Михаил Саакашвили передал России стратегические объекты страны. Он заявил об этом 8 августа журналистам.

PR office of Prime Minister of Georgia Ираклий Гарибашвили

«Когда они (представители партии Саакашвили «Единое национальное движение» — ред.) сегодня выступают и изображают большой патриотизм, я хочу им напомнить: спустя несколько месяцев после августовской войны 2008 года Саакашвили начал передачу стратегических объектов российским государственным организациям», — сказал он.

Кроме того, Гарибашвили отметил, что также тогдашнее грузинское правительство затем упразднило визовый режим с Россией и не ввело никаких антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что грузино-осетинская война 2008 года началась из-за неразумной политики и ряда провокационных шагов Михаила Саакашвили, который был тогда президентом Грузии.