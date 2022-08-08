Пермь, 8 августа, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Перми в сентябре 2022 года пройдёт Всероссийский круизный форум. На нём обсудят развитие туристической промышленности, меры поддержки отрасли, развитие судостроения и судоходства, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Ожидается, что участниками форума станут более 200 представителей туристической отрасли из 30 регионов России, руководителей профильных министерств и ведомств. О своём намерении принять участие в работе уже заявили губернаторы Ульяновской, Нижегородской и Саратовской областей, а также главы Татарии, Мордовии, Марий Эл.

В Общенациональном союзе индустрии гостеприимства отметили, что у Перми есть все основания для проведения мероприятий подобного масштаба: »Регион является важным звеном единой глубоководной системы европейской части России и связан водными путями с пятью европейскими морями. Помимо протекающих в Перми Камы и её притока Чусовой, в городе существует большое количество малых рек. По их числу Пермь является рекордсменом среди городов России. Пермский край также один из ключевых городов маршрута «Волжское путешествие».