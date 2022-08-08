Москва, 8 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил в ходе встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым обсудить вопросы безопасности.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Знаю, что вы хотели рассказать об итогах работы за последний год, но и, конечно, обсудить вопросы безопасности», — сказал Путин в начале встречи с главой региона.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 августа Гладков проинформировал о продлении в регионе жёлтого уровня погодной опасности.

Ранее Белгородская область не раз оказывалась под обстрелом украинских боевиков.