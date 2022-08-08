Ачинск, Красноярский край, 8 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) объявлен в городе Ачинске. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 августа в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

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По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, режим «чёрного неба» в Ачинске будет действовать с 19:00 (местное время) 8 августа до 19:00 9 августа.

В минэкологии подчеркнули, что предприятия с наступлением режима НМУ обязаны снижать нагрузку на атмосферный воздух.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Красноярске режим «Чёрного неба» с начала 2022 года вводился и продлевался семь раз.

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