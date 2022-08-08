Донецк, 8 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В результате обстрела Петровского района Донецка и Макеевки со стороны украинских нацистов получили ранение три мирных жителя. Об этом 8 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВФУ (вооружённые формирования Украины — ред.) снова обстреляли Петровский район Донецка, по ул. Вагнера ранен мужчина», — говорится в сообщении.

Также позднее в штабе сообщили, что при обстреле киевскими боевиками Червоногвардейского района города Макеевка были ранены ещё два мирных жителя.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что артиллерия ВС России в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила в Донбассе три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Мста-Б» и два взвода орудий «Гиацинт-Б» ВСУ.