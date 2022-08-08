Кишинёв, 8 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Власти Молдавии всё также намерены отправить саперов на Украину. Об этом 8 августа заявил журналистам молдавский министр обороны Анатолий Носатый.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Мы подготовили контингент для возможной отправки в Украину для гуманитарной миссии по разминированию», — сказал Носатый.

Других подробностей военный министр не сообщил. О планах отравить молдавских сапёров в помощь киевскому режиму в Молдавии впервые заговорили в апреле.

Стоит отметить, что заявления молдавский политиков, что на Украину планируется отправить сапёров, было критически встречено в оппозиции. Экс-президент республики, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон отметил, что Молдавия является нейтральной страной и не может никаким образом помогать киевскому режиму.