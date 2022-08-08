Самара, 8 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Случаи гибели домашней птицы выявлены в выходные дни (6 и 7 августа) в различных районах Самарской области. Об этом 8 августа сообщил глава города Тольятти Николай Ренц в своем телеграм-канале.

Домашняя птица

«После обследования птицы методом ПЦР у пернатых в ряде личных подсобных хозяйств выявлен птичий грипп. Во многих случаях хозяева частных птичников покупали кур-несушек в течение предыдущих нескольких недель на свободных районных и деревенских рынках», — сообщил он.

Глава администрации города заявил, что дал поручение сотрудникам городского управления развития потребительского рынка предупредить администрации всех рынков Тольятти о вспышке заболеваемости и запретить продажу живой домашней птицы на любых площадках города.

«Например, я лично не раз видел, как на рынке в Центральном районе и в выходные, и в будни торгуют утками, курами, гусями. Возможно, такие торговые точки есть где-то еще», — отметил он.

Ренц напомнил жителям Тольятти, у которых имеются личные подсобные хозяйства, что если их птица стала вялой, опал гребешок и появилась синюшность, это является очень тревожными симптомами.

«Поэтому, пожалуйста, вызывайте специальные ветеринарные службы и ни в коем случае не употребляйте такую птицу в пищу. Птичий грипп — инфекция коварная, она опасна и для людей. Заболевание характеризуется лихорадкой и поражением легких. Высока вероятность летального исхода. Поэтому будьте бдительны!» — заявил мэр города.