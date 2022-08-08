Донецк, 8 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 13:55 с позиций в Красногоровке нанесён удар по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Всего выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская артиллерия открыла огонь по Ясиноватой.