Сорочинск, Оренбургская область, 8 августа, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Сорочинском городском округе Оренбургской области 8 августа произошло смертельное ДТП с участием подростка, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

пресс-служба УМВД по Оренбургской области мотоцикл

Мотоциклист попал в аварию в селе Первокрасное. По оперативным данным, 16-летний водитель мотоцикла марки «Иж Планета» не справился с управлением и врезался в гаражные ворота. Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью.

По факту ДТП проводится проверка. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, в первом полугодии 2022 года на территории Оренбуржья произошло 118 автоаварий. Жертвами ДТП стали 19 человек.