* запрещённая в России организация

Кабул, 8 августа, 2022, 14:18 — ИА Регнум. «Аль-Каида»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

«Талибан»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Со смертью лидера группировки Аймана аз-Завахири опасения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут усилиться. Но разрыв её связей с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не представляется вероятным; потому что эти группировки связаны неразрывно, по афганскому выражению — «как кровь и тело», сообщает Ariana News.

Одной из статей соглашения в Дохе был предусмотрен полный разрыв отношений «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими террористическими группировками. В Дохе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласились разорвать связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими организациями, угрожающими интересам США. В начале вывода американских войск из Афганистана президент США Джо Байден также заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разорвали связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Убийство лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири опровергло заявления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и показало, что Кабул стал убежищем для международных террористов, включая «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Убийство аз-Завахири в Кабуле — наглядный пример неразрывной связи между этими двумя группировками. Даже вероятность того, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) причастен к убийству аз-Завахири, ясно показывает, что эти организации совместно планировали своё будущее.

Несмотря на возможность раскрытия местонахождения лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обвинения в причастности к его убийству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ещё слишком рано делать окончательные выводы о том, как эта информация была предоставлена Соединённым Штатам. Возникают вопросы: при различных вариантах развития событий, как сложится судьба отношений между этими двумя группировками? Если убийство аз-Завахири является результатом сделки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сможет ли «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступить в открытую конфронтацию с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?

Эта организация перенесла тяжёлый удар, когда был убит Усама бен Ладен, а теперь со смертью аз-Завахири по ней нанесён ещё один сокрушительный удар, и возможность её ослабления не кажется маловероятной. Потому что, с одной стороны, она потеряла своего идейного вдохновителя, а с другой стороны, «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоит во главе приоритетных целей антитеррористических структур США. Однако многие считают, что и Айман аз-Завахири, сменив бен Ладена, уже не мог управлять и руководить этой организацией с той же эффективностью.

Такой анализ кажется правильным, поскольку лидеры, создавшие подобные организации, становятся легендой для своих сторонников, и после их ухода никто не может достичь их статуса и авторитета. После смерти бен Ладена «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попыталась заполнить вакуум, избрав своим лидером аз-Завахири. Потому что он, помимо того, что был личным врачом бен Ладена, очень хорошо разбирался в хитросплетениях связей «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и взаимодействии её подразделений.

Со смертью аз-Завахири опасения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относительно своего будущего возросли; но как было сказано выше, разрыв с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) невозможен, потому что эти группировки связаны теснейшим образом. Америка изо всех сил старалась принудить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разорвать связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разорвали союзнических отношений и не прекратили сотрудничество с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) даже ценой установления отношений с Соединёнными Штатами. Эти два движения связаны неразрывно.

Общая идеология, общий враг и общая программа сделали их практически «неразлучными». Их сотрудничество будет расширяться в новых форматах и рамках, но их разрыв в настоящее время невозможен. Несмотря на то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) де-факто располагают территорией целой страны, её экономикой, недрами и инфраструктурой, они нуждаются в «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её навыках для запугивания и реализации своей дальнейшей деятельности. Поскольку талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пожертвовали своим первым правлением в Афганистане (1996–2001 гг.) «во имя» «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), маловероятно, что и на этот раз они поступят также.