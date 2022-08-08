Сеул, 8 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года экспорт лапши быстрого приготовления из Южной Кореи составил $383,4 млн, что на 19,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Таможенной службы страны.

(сс) Takeaway Лапша быстрого приготовления

Согласно опубликованным данным, самым крупным импортером южнокорейской лапши стал Китай ($91,91 млн). За ним следовали США ($47,86 млн), Япония ($30,32 млн).

Известно, что объём экспорта лапши быстрого приготовления растет с 2015 года.

По сравнению с первой половиной 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, экспорт вырос на 37,4%.

Эксперты предполагают, что рост поставок лапши за рубеж связан с популяризацией корейской культуры и ростом спроса на еду, которую можно легко приготовить дома.