Экспорт лапши из Южной Кореи вырос на 20%
Сеул, 8 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года экспорт лапши быстрого приготовления из Южной Кореи составил $383,4 млн, что на 19,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Таможенной службы страны.
Согласно опубликованным данным, самым крупным импортером южнокорейской лапши стал Китай ($91,91 млн). За ним следовали США ($47,86 млн), Япония ($30,32 млн).
Известно, что объём экспорта лапши быстрого приготовления растет с 2015 года.
По сравнению с первой половиной 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, экспорт вырос на 37,4%.
Эксперты предполагают, что рост поставок лапши за рубеж связан с популяризацией корейской культуры и ростом спроса на еду, которую можно легко приготовить дома.