Москва, 8 августа, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Политолог Сергей Марков недоволен тем, что в России не снято ни одного художественного фильма о спецоперации на территории Украины. Соответствующий пост он опубликовал в своём телеграм-канале 8 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

«Уже скоро полгода с начала СВО, а в России не снято ни одного художественного фильма про СВО. Почему? А должно бы быть снято уже несколько фильмов, и они должны идти широким экраном по всем кинотеатрам и на всех главных телеканалах», — написал Марков. Подписчики политолога, в свою очередь, напомнили ему о том, что подобные картины следует снимать по завершению боевых действий.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в российских кинотеатрах покажут фильм «Мариуполь. Русский город». Предпоказ картины состоится в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь».