София, 8 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Официальная София обратилась к Европейской комиссии (ЕК) с просьбой о предоставлении Болгарии внеочередной финансовой помощи в размере $1,3 млрд. Об этом 8 августа со ссылкой на заявление болгарского вице-премьера Атанаса Петкова сообщает софийский телеканал NOVA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам Петкова, указанные средства должны пойти на реализацию проектов в сфере инфраструктуры и обеспечение пенсионной реформы. Кроме того, отметил он, часть денег будет выделена на закупку твердотопливных материалов для местных ТЭС.

«Мы надеемся на помощь своих партнеров из Брюсселя», — резюмировал, в частности, он.

Предполагается, что ЕК рассмотрит соответствующую просьбу до 1 сентября текущего года.