Москва, 8 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Артиллерия ВС России в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила в Донбассе три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Мста-Б» и два взвода орудий «Гиацинт-Б» ВСУ, сообщили 8 августа в Министерстве обороны РФ.

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«Подавлено: три взвода РСЗО «Град» в районе населенных пунктов Кодема, Маяки и Адамовка, четыре артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск, Веселое, Дзержинск, Максимильяновка и Антоновка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России высокоточными ракетами уничтожили за прошедшие сутки в районе Харькова 150 боевиков ВСУ.

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