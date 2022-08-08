Иркутск, 8 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Иркутской области за первое полугодие 2022 года индекс промпроизводства по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составил 106,8%, сообщает телеграм-канал правительства регина. По данным Иркутскстата, добывающие предприятия увеличили объем на 7%.

Huskyherz Промышленность

Наибольший рост в сфере добычи прочих полезных ископаемых: 29,6%. Добыча металлических руд увеличилась на 10%, сырой нефти и природного газа — на 5,4%, угля — на 1,9%.

Индекс обрабатывающих производств составил 106,7%. При этом заметно вырос выпуск неметаллической минеральной продукции — в 2,4 раза. Производство антибиотиков увеличилось в 1,7 раза, лекарственных препаратов — в 1,4 раза.

«Федеральные и региональные меры, направленные на поддержку реального сектора экономики, позволили нам не только удержать позиции в сфере производства, но и увеличить показатели по многим направлениям. Сейчас мы продолжаем уделять особое внимание промышленным предприятиям, поддерживая курс на технологический суверенитет», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, рост промышленного производства в Приангарье составлял 8%.

Читайте также: Иркутская область увеличила индекс промышленного производства