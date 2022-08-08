Ярославль, 8 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Ярославле отремонтируют улицу Курчатова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на единый государственный реестр заключений проектной документации.

Дороги Ярославля Улица Курчатова в Ярославле

Ремонт улицы Курчатова в Ярославле на отрезке от Павлова до улицы Рыкачева получил положительное заключение госэкспертизы. На данной улице расположена школа №12 Красноперекопского района города Ярославля, а также проходит экзаменационный маршрут ГИБДД по сдаче экзамена на вождение. При этом из-за ям на дороге здесь постоянно случаются ДТП.

В департаменте городского хозяйства мэрии сообщили, что после успешного завершения госэкспертизы начнут готовить аукционную документацию на ремонт улицы Курчатова. Работы должны пройти в 2022 году. Цена ремонта всей улицы составит более 14 миллионов рублей.