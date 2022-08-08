Владимир, 8 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Во Владимирской области 8 августа выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За последние сутки госпитализированы два человека. Всего в области зарегистрировано 153 тыс. 260 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 898 пациентов, в том числе шесть — за последние сутки.

За весь период скончались 3502 человека. Подтвержден один новый летальный случай.