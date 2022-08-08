Анкара, 8 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. К новой архитектуре европейской безопасности после завершения конфликта на Украине готовится Турция. Об этом 8 августа заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, его слова приводит агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

По словам Чавушоглу, для турецкой стороны является главным защита общих интересов.

«В процессе формирования новой архитектуры безопасности в Европе нужно действовать предельно продуманно. Турция уже сегодня готовится к этому», — сказал он.

Как сообщало, ранее российский сенатор Алексей Пушков написал, что переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые ранее прошли в Сочи, вызвали заметный переполох в столицах стран Североатлантического альянса.