Южно-Сахалинск, 8 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Сахалин активно включился в реализацию нового федерального проекта «Бизнес-спринт» и получит финансирование на строительство соответствующей инфраструктуры — условий для занятия спортом в шаговой доступности для граждан. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на рабочей встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, передаёт 8 августа пресс-служба правительства РФ.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

«В этом году Сахалину выделено более 100 млн рублей на строительство четырёх умных спортивных площадок. В следующем году будет также построен большой модульный зал, на это в бюджете предусмотрено 60 млн рублей. Создавая спортивную инфраструктуру, руководство региона идёт к выполнению цели, поставленной президентом — увеличению доли граждан, регулярно занимающихся спортом», — сказал вице-премьер.

В частности, в 2022 году современные спортивные объекты появятся в Долинском, Тымовском и Смирныховском районах.

В области также создан лыжно-биатлонный комплекс «Триумф» для подготовки спортсменов высокого уровня и проведения региональных, всероссийских и международных соревнований по лыжным гонкам, биатлону, зимнему и летнему ориентированию.

В 2019 году была введена в эксплуатацию его первая очередь. Теперь важно обеспечить круглогодичное использование объекта, указал Чернышенко.

«Это расширит возможности комплекса по подготовке российских спортсменов. В условиях санкций мы особенно остро нуждаемся в современных отечественных базах, чтобы поддерживать спортивную форму и соревновательную активность наших атлетов. Правительство поручило профильным министерствам рассмотреть заявку Сахалинской области на государственную поддержку строительства второй очереди комплекса», — указал вице-премьер.