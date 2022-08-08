Красногорск, 8 августа, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Подмосковье первоклассникам из малообеспеченных семей подарят рюкзаки с тетрадками и пеналами. Об этом 8 августа сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева на заседании регионального правительства.

Школьные принадлежности

«У нас всего 2,5 тыс. первоклассников из малообеспеченных семей», — сказала чиновник.

Вручать рюкзаки со школьными принадлежности в Московской области планируется начать с 10 августа.